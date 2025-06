Eruzione Russo Morosoli | A Etna sud rispetto dei divieti a nord anarchia e improvvisazione

L'eruzione dell'Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, ha attirato l'attenzione non solo per la sua bellezza ma anche per il comportamento irresponsabile di alcuni turisti. Mentre a sud si rispettano i divieti, a nord si assiste a un’"anarchia" che mette in discussione la sicurezza. La voglia di avventura è comprensibile, ma la prudenza deve sempre venire prima. Scoprire l'imprevedibile è affascinante, ma a quale prezzo?

"Foto e video che hanno invaso il web, documentando l’eruzione dell’Etna, raccontano purtroppo anche della paura che ha attanagliato tanti turisti presenti nelle zone interdette al pubblico, dopo l’emanazione delle ordinanze delle amministrazioni comunali. Un passaggio decisamente negativo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Eruzione, Russo Morosoli: "A Etna sud rispetto dei divieti, a nord anarchia e improvvisazione”

