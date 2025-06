Eruzione Etna nube eruttiva alta chilometri | crolla parte del cratere Sui social i video di scursionisti e visitatori in fuga

L'Etna torna a far parlare di sé, con una nube eruttiva che si alza alta nel cielo, mentre la parte del cratere crolla. I video dei visitatori in fuga circolano sui social, catturando l'attenzione di un pubblico sempre più affascinato dai fenomeni naturali. Questo evento non solo ricorda il potere della natura, ma sottolinea anche l'importanza della sicurezza nell'era del turismo avventuroso. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Una nube eruttiva alta chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eruzione Etna, nube eruttiva alta chilometri: crolla parte del cratere. Sui social i video di scursionisti e visitatori in fuga

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riprende l'attività stromboliana del cratere di Sud Est dell'Etna; Etna, eruzione e nube vulcanica dal cratere di Sud-Est: avviso arancione per il volo; Hawaii, eruzione del vulcano Kilauea: il video con le spettacolari fontane di lava alte 300 metri; L’Etna festeggia la Festa della Repubblica Italiana, attività stromboliana oggi 2 Giugno | FOTO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Etna, eruzione e nube vulcanica dal cratere Sud-Est: allerta rossa per voli

Come scrive msn.com: L'attuale fase eruttiva dell'Etna dal cratere di Sud-Est prosegue con esplosioni stromboliane di intensità crescente che, al momento, ...

Crolla parte del cratere dell’Etna, nube eruttiva alta chilometri

Riporta lettera43.it: Potente esplosione laterale con massiccia colata piroclastica che si è riversata nella Valle del Bove, una delle aree più frequentemente interessate dalle eruzioni del vulcano. Escursionisti in fuga.

Etna, l'eruzione fa crollare una parte del cratere: nubi piroclastiche visibili da Catania

Lo riporta leggo.it: Attività stromboliana al cratere Sud-Est dell'Etna. A rivelarlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, osservatorio etneo, di Catania, che ...