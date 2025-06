Eruzione Etna nube eruttiva alta chilometri | crolla parte del cratere Escursionisti in fuga Allerta rossa per i voli

L’Etna si risveglia e, con una nube eruttiva che sfiora i chilometri, mette in allerta non solo gli escursionisti, ma anche l’intero traffico aereo. Questo spettacolo naturale ricorda quanto la forza della natura possa sorprendere e spaventare. Ma non è solo un evento isolato: l'attività vulcanica è in aumento a livello globale, segno di un pianeta in continua evoluzione. Rimanete sintonizzati per seguire questa storia avvincente!

Una nube eruttiva alta chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eruzione Etna, nube eruttiva alta chilometri: crolla parte del cratere. Escursionisti in fuga. Allerta rossa per i voli

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

