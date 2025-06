Eruzione Etna nube eruttiva alta chilometri | crolla parte del cratere Escursionisti in fuga Allerta rossa per i voli che però sono regolari

L'Etna torna a far parlare di sé, con un'imponente nube eruttiva che si alza per chilometri. Il crollo di una parte del cratere ha costretto gli escursionisti a fuggire, mentre l'allerta rossa per i voli è stata emessa, ma sorprendentemente, gli aerei continuano a decollare. L'attività vulcanica dell'Etna non è solo un fenomeno naturale, ma un richiamo per gli amanti della natura e dell'avventura. Sarà interessante vedere come si evolve questa

Una nube eruttiva alta chilometri sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eruzione Etna, nube eruttiva alta chilometri: crolla parte del cratere. Escursionisti in fuga. Allerta rossa per i voli (che però sono regolari)

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

