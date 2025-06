Eruzione Etna | esplosioni stromboliane e colata lavica verso Valle del Bove

L'Etna continua a stupire con la sua potenza! Le esplosioni stromboliane di forte intensità e la colata lavica verso la Valle del Bove non solo affascinano gli appassionati di vulcanologia, ma richiamano anche l'attenzione su un fenomeno naturale che ci ricorda la forza della Terra. Mentre la cenere ricade su Piano Vetore, è fondamentale seguire gli sviluppi di questo spettacolo naturale: la bellezza del nostro pianeta ha sempre qualcosa in serbo per noi!

L'attuale fase eruttiva dell' Etna dal cratere di Sud-Est prosegue con esplosioni stromboliane di intensità crescente che, al momento, sono di forte intensità e quasi continue. Una non consistente ricaduta di cenere sottile è stata segnalata a Piano Vetore. L'attività alimenta un piccolo trabocco lavico dal bordo meridionale del cratere di Sud-Est e una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Il modello previsionale indica che una nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperderebbe in direzione Ovest-Sud-Ovest. E' quanto emerge dalla rete di monitoraggio dell' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania.

