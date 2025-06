Eruzione dell’Etna turisti in fuga dal cratere dopo l’esplosione – Video

L'Etna torna a far parlare di sé con un'eruzione spettacolare che ha sorpreso i turisti in visita. Mentre il vulcano siciliano si risveglia, il mondo si interroga sulle conseguenze del cambiamento climatico e dell'attività vulcanica. Il flusso piroclastico e la colonna di fumo di oltre 5.000 metri sono immagini che spingono a riflettere: quanto conosciamo veramente della potenza della natura? Non perdere l’opportunità di scoprire di più!

(Adnkronos) – Un'intensificazione dell'attività vulcanica dell'Etna ha provocato il crollo di parte del cratere sud-est. Le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza hanno registrato stamattina "un flusso piroclastico" che generato una colonna eruttiva di fumo e cenere che ha superato i 5.000 metri di altezza Moltissimi i video dell'eruzione postati sui social: in uno si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eruzione dell’Etna, turisti in fuga dal cratere dopo l’esplosione – Video

Leggi anche Eruzione del 1538 ai Campi Flegrei che diede vita al Monte Nuovo, le dinamiche dell'evento - Nel 1538, un'imponente eruzione nei Campi Flegrei trasformò il paesaggio, dando vita al Monte Nuovo. Iniziata poco dopo il tramonto, l'eruzione fu preceduta da un intenso terremoto che segnò l'apertura di una bocca eruttiva sul fondale marino, dando avvio a un evento vulcanico straordinario che avrebbe cambiato per sempre la storia della regione.

