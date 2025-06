Eruzione dell’Etna nube alta chilometri Allerta rossa per i voli

L’Etna torna a far parlare di sé con un’eruzione impressionante che ha sollevato una nube altissima, costringendo le autorità a emettere un’allerta rossa per i voli. Questo evento straordinario non è solo una manifestazione della potenza della natura, ma si inserisce in un contesto globale di crescente attività vulcanica. Rimanere aggiornati è fondamentale: ogni eruzione racconta storie di rischi e meraviglie da scoprire.

Una nube eruttiva alta almeno alcuni chilometri sovrasta l' Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. L'eruzione sarebbe iniziata nella notte tra domenica 1° giugno e lunedì 2: il materiale caldo, comunica l'Ingv, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. L'intensa fase eruttiva si è concretizzata prima con un'attività stromboliana e poi con una fontana di lava. La nube eruttiva è stata osservata a grandi distanze.

Leggi anche Eruzione del 1538 ai Campi Flegrei che diede vita al Monte Nuovo, le dinamiche dell'evento - Nel 1538, un'imponente eruzione nei Campi Flegrei trasformò il paesaggio, dando vita al Monte Nuovo. Iniziata poco dopo il tramonto, l'eruzione fu preceduta da un intenso terremoto che segnò l'apertura di una bocca eruttiva sul fondale marino, dando avvio a un evento vulcanico straordinario che avrebbe cambiato per sempre la storia della regione.

