Eruzione dell’Etna nube alta chilometri Allerta rossa per i voli

L'Etna, il vulcano più attivo d'Europa, è tornato a farsi sentire con un'imponente eruzione che ha sollevato una nube alta chilometri. L’allerta rossa per i voli ricorda quanto la natura possa sorprenderci e mettere alla prova la nostra quotidianità. In un'epoca di cambiamenti climatici estremi, questo evento ci invita a riflettere sulla forza dei fenomeni naturali. Rimanete con noi per aggiornamenti e curiosità su questo spettacolo della natura!

Una nube eruttiva alta almeno alcuni chilometri sovrasta l’ Etna. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. L’eruzione sarebbe iniziata nella notte tra domenica 1° giugno e lunedì 2: il materiale caldo, comunica l’Ingv, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. L’intensa fase eruttiva si è concretizzata prima con un’attività stromboliana e poi con una fontana di lava. La nube eruttiva è stata osservata a grandi distanze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Eruzione dell’Etna, nube alta chilometri. Allerta rossa per i voli

