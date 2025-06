Errani Paolini-Haddad Maia Siegemund oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi è il giorno della verità per Sara Errani e Jasmine Paolini al Roland Garros 2025! Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, le due azzurre sono pronte a continuare il loro straordinario cammino nel doppio femminile. L'incontro degli ottavi di finale promette emozioni forti, con le tenniste che cercano di scrivere la storia del tennis italiano. Non perdere il match: l'energia è alle stelle e ogni punto conta!

Continuare l’onda lunga dello splendido successo degli Internazionali d’Italia per provare ad arrivare fino in fondo nel secondo Slam stagionale. Sara Errani e Jasmine Paolini, testa di serie numero 2, affrontano l’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025. Le due azzurre si trovano faccia a faccia con la coppia brasiliano-tedesca composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund, testa di serie numero 13. Da valutare quale sarà la reazione della numero uno azzurra dopo la brutta sconfitta incassata nel singolare contro Elina Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it