Erdogan propone il summit Trump-Putin-Zelensky La replica di Mosca

Erdogan lancia un summit tra Trump, Putin e Zelensky per discutere la pace in Ucraina. Un'iniziativa audace che sottolinea l'urgenza di un accordo nel contesto di un conflitto che ha già segnato profondamente l'Europa. Mosca risponde cauta, ma la proposta di Kiev di riprendere i negoziati entro giugno potrebbe segnare una svolta. È il momento di guardare al futuro: la diplomazia può ancora vincere sull'intolleranza. Chi avrà il coraggio di fare il primo passo

Continua la discussione su un possibile accordo tra la Russia e l'Ucraina. Kiev ha proposto ha Mosca di tornare a sedersi al tavolo negoziale entro la fine di giugno. Lo ha fatto dopo la conclusione dei colloqui tenutisi oggi al palazzo Ciragan di Istanbul tra le delegazioni dei Paesi in guerra. "Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro per la fine di questo mese, tra il 20 e il 30 di giugno", ha comunicato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è intanto tornato a proporre un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, in Turchia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Erdogan propone il summit Trump-Putin-Zelensky. La replica di Mosca

Leggi anche Zelensky propone incontro con Putin a Istanbul mentre Erdogan e Trump spingono per la tregua - Volodymyr Zelensky propone un incontro con Vladimir Putin a Istanbul, mentre Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump cercano di mediare per una tregua.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Mosca nuovi paletti per la tregua, Zelensky sente Erdogan: L'incontro di Istanbul non sia vuoto - Zelensky incontra i senatori Usa: Grato per l'iniziativa sulle sanzioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Erdogan propone il summit Trump-Putin-Zelensky. La replica di Mosca

Lo riporta iltempo.it: Continua la discussione su un possibile accordo tra la Russia e l'Ucraina. Kiev ha proposto ha Mosca di tornare a sedersi al tavolo negoziale ...

possibile incontro in Turchia tra Putin, Zelensky e Trump ospitato da Erdogan per la pace in Ucraina

Come scrive gaeta.it: La diplomazia turca, guidata da Hakan Fidan ed Erdogan, propone un vertice a Istanbul tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump per rilanciare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina.

Ankara, possibile incontro Putin-Zelensky-Trump in Turchia

Lo riporta msn.com: Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato che è possibile un incontro in Turchia tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, assieme al presidente ameri ...