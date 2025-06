Erba intervento dei vigili del fuoco a Casiglio per la campana della Chiesa che rischiava di cadere

I vigili del fuoco di Erba hanno sventato un potenziale disastro: una campana della chiesa di Santa Maria Assunta, a Casiglio, rischiava di cadere. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la sicurezza del patrimonio storico e culturale. Con un numero crescente di eventi estremi, la manutenzione degli edifici storici diventa una prioritĂ . La protezione delle nostre tradizioni passa anche attraverso questi interventi rapidi e decisivi!

Ieri mattina, 1° giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione Casiglio di Erba per un’operazione di soccorso tecnico urgente. La segnalazione riguardava una campana pericolante presso la chiesa di Santa Maria Assunta, situata in via Cesare CantĂą. Sul posto sono giunti gli. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Erba, intervento dei vigili del fuoco a Casiglio per la campana della Chiesa che rischiava di cadere

