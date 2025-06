Era meglio votare no al trattato Oms

La biologa Maria Rita Gismondo lancia un allerta sul trattato OMS: secondo lei, è tempo di una rifondazione. In un contesto globale in cui la salute pubblica è più che mai al centro del dibattito, le sue parole fanno eco a un crescente scetticismo verso la trasparenza delle organizzazioni sanitarie internazionali. E tu, da che parte stai? Scopri perché questa questione potrebbe influenzare il futuro della salute globale!

La biologa Maria Rita Gismondo: «L’Organizzazione va rifondata: non è trasparente, i donatori privati indirizzano i programmi e il direttore generale ha troppo potere. Kennedy jr toglie i vaccini a bambini e donne in gravidanza? Fa bene». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Era meglio votare no al trattato Oms»

