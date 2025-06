Era disperso da sei giorni in montagna | trovato morto in un canalone

Un dramma avvenuto tra le vette: Stefano Pegoraro, 33 anni, è stato trovato senza vita dopo sei giorni di ricerche in montagna. La sua scomparsa riaccende i riflettori sulla sicurezza in montagna, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il trekking e le escursioni sono in forte crescita. Riflessioni necessarie per evitare simili tragedie: preparazione e prudenza sono fondamentali.

Dopo sei giorni di ricerche è stato purtroppo ritrovato morto Stefano Pegoraro. Il corpo del 33enne di Arzignano, in provincia di Vicenza, di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, è stato rinvenuto senza vita in fondo a un canalone. La sua auto era stata ritrovata martedì parcheggiata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Era disperso da sei giorni in montagna: trovato morto in un canalone

Approfondimenti da altre fonti

