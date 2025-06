Entro 5 anni i computer quantistici cambieranno l’informatica In medicina l’impatto più grande

Entro cinque anni, i computer quantistici promettono di rivoluzionare l'informatica, con la medicina come palcoscenico principale. In un'intervista con Julian Kelly, direttore del Quantum AI di Google, scopriamo che l'innovazione è già avviata. Ma quali sono i rischi legati alla cybersecurity? E come si intrecceranno queste tecnologie con l'intelligenza artificiale? L'era del calcolo quantistico è alle porte e il futuro della salute potrebbe dipendere da esso. Non perdere questa opportunità!

Colloquio con Julian Kelly, direttore del Quantum AI di Google. A che punto è questa tecnologia, quando i primi effetti concreti, i rischi cybersecurity e le potenzialità dell'unione con l'Intelligenza artificiale.

