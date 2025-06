Enrico Mentana | “Guardo Belve tra me e Francesca Fagnani c’è una sana concorrenza L’Inter? Una catastrofe”

Enrico Mentana, icona del giornalismo italiano, ha recentemente parlato del suo rapporto con Francesca Fagnani e della concorrenza sana tra i loro programmi. Ma non è tutto: commentando la triste sconfitta dell'Inter, ha messo in luce il legame emotivo tra sport e informazione. In un momento in cui lo sport unisce e divide, le parole di Mentana offrono uno spunto di riflessione su come viviamo le nostre passioni. Scopri di più!

In un'intervista Enrico Mentana svela cosa pensa del programma Belve e parla del rapporto con Francesca Fagnani. Sui social, intanto, commenta la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Enrico Mentana: “Per un anno e mezzo vado avanti a La7, poi vediamo”. E fa una battuta sulla pensione - Enrico Mentana, ospite di TvTalk il 17 maggio, ha parlato del suo futuro a La7, dichiarando: "Per un anno e mezzo vado avanti, poi vediamo" e ha scherzato sulla pensione.

Cosa riportano altre fonti

Enrico Mentana: “Guardo Belve, tra me e Francesca Fagnani c’è una sana concorrenza. L’Inter? Una catastrofe”

Come scrive fanpage.it: In un'intervista Enrico Mentana svela cosa pensa del programma Belve e parla del rapporto con Francesca Fagnani ...

Enrico Mentana parla di Francesca Fagnani: "Siamo una coppia sanamente concorrenziale, non ha bisogno di consigli"

libero.it scrive: Enrico Mentana parla della compagna Francesca Fagnani e del successo del suo programma Belve: "Siamo una coppia sanamente concorrenziale" ...

“Dopo l’ultima maratona di 22 ore non capivo neanche più dov’ero. Il Tg5? Alla fine aveva ragione Berlusconi”: parla Enrico Mentana

Scrive ilfattoquotidiano.it: Gli inizi al Tg1 ad appena 25 anni, i successi con il Tg5 (“Berlusconi era l’unico a dire che le sfide si affrontano di petto e bisogna mirare in alto”), le maratone cult, il senso della notizia. Ci s ...