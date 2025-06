Energia sostenibilità e climate Change | Graded al Green Med Expo&Symposium

La transizione ecologica è più di una necessità: è un'opportunità. Graded, un pilastro del settore energetico italiano, ha brillato al "Green Med Expo & Symposium", presentando soluzioni innovative per un futuro sostenibile. Con esperti come l'agronomo Luca Scognamiglio e l'ingegnere Fabio Curcio, l'azienda dimostra come l'energia pulita possa alimentare non solo i nostri fabbisogni, ma anche la crescita economica. Scopri come il cambiamento può partire da noi!

Una vetrina per le eccellenze italiane impegnate nella transizione ecologica, energetica e digitale. Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con l’agronomo Luca Scognamiglio e l’ingegnere Fabio Curcio alla sesta edizione del “Green Med Expo & Symposium”, mostra-evento organizzata presso la Mostra d’Oltremare da RiciclaTv ed Ecomondo con un focus su lotta ai cambiamenti climatici, acqua, suolo, energia, edilizia sostenibile e mobilità.Graded ha seguito, in particolare, il confronto sull ‘Urban Carbon Farming e sugli effetti positivi che ha per il controllo delle emissioni nocive: attraverso pratiche come il compostaggio è, infatti, possibile trasformare gli spazi verdi delle città in veri alleati dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

