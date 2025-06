Empowerment è un termine ancora valido? Il suo significato è cambiato nel tempo? L' abbiamo chiesto a sei top manager | Anna Grassano Sarah-Jane Morgan Mara Panajia Silvia Rovere Cristina Scocchia Cinzia Tagliabue Ci hanno parlato di fiducia responsabilità autonomia E di barriere che resistono Ma anche di come superarle

L'empowerment femminile è più attuale che mai, ma si evolve. Abbiamo chiesto a sei top manager di condividere le loro esperienze: fiducia, responsabilità e autonomia emergono come valori fondamentali. Nonostante le sfide, queste leader mostrano come affrontare e superare le barriere ancora esistenti. Nel contesto di un mondo lavorativo in rapida trasformazione, vale la pena riflettere su come il concetto di empowerment possa adattarsi alle nuove esigenze. È tempo di scrivere un nuovo capitolo!