L’Empoli sta vivendo un'esplosione di passione calcistica! Con una crescita del 68% degli spettatori al Carlo Castellani, il club dimostra come il calcio possa essere un potente collante sociale. Questo trend non è solo un traguardo, ma un segnale chiaro: i tifosi vogliono tornare a vivere l'emozione dello stadio. Un’appassionata comunità che si riunisce per sostenere la propria squadra, pronta a scrivere nuove pagine di storia!

Al termine del quadriennio di Serie A è interessante vedere come l’ Empoli sia cresciuto negli anni come capacità attrattiva verso i propri tifosi. Se andiamo a leggere i numeri, infatti, il Carlo Castellani-Computer Gross Arena è passato dai 121.973 spettatori ospitati complessivamente nella stagione 2021-‘22 ai 204.854 di quest’anno, pari a un incremento del 68 per cento. Rispetto alla media per ogni gara casalinga si è passati dagli ‘appena’ 6420 spettatori di quattro anni fa ai 10.782 dell’ultimo torneo, dato appena inferiore a quello fatto registrare la scorsa stagione: 206.358 spettatori complessivi per una media di 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: crescita del 68% degli spettatori al Carlo Castellani in Serie A

