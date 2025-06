Emma Pontello trionfa al Gran Premio Giovanissimi | titolo nazionale a Firenze

Emma Pontello, classe 2014, ha conquistato il titolo nazionale al Gran Premio Giovanissimi a Firenze, portando il Circolo Scherma Firenze “Roberto Raggetti” alla ribalta. Questo trionfo non è solo un successo personale, ma rappresenta un segno di crescita per il movimento della scherma giovanile in Italia. La sua vittoria ispira nuovi talenti e conferma l'importanza di investire nei giovani sportivi, destinati a brillare nel futuro!

Il circolo scherma Firenze “Roberto Raggetti“ si conferma protagonista a Riccione in occasione del 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini“ e del campionato italiano Gold riservato a Cadetti e Giovani. In primo piano ancora una volta Emma Pontello (nella foto), classe 2014, che ha scritto una pagina di storia nella categoria Bambine di fioretto. Già numero uno del ranking e vincitrice delle due prove nazionali e del trofeo Kinder Sport, l’atleta fiorentina ha confermato i pronostici chiudendo imbattuta i gironi e dominando l’eliminazione diretta sino alla finale. Dopo una semifinale chiusa con un netto 10-0 contro la jesina Maria Elena Li Bergolis, allenata dalla leggenda Giovanna Trillini, seguita dalla vittoria per 10-1 in finale su Chiara Rodofili del Frascati Scherma, vicecampionessa italiana uscente, ha riportato il titolo nazionale a Firenze dopo sei anni, acquisendo anche il diritto di partecipare, nell’ambito del progetto di FIS e Kinder Joy of Moving – “Un giorno da Campione“, a un ritiro della Nazionale assoluta: "Mi sono allenata tanto per raggiungere questo obiettivo – ha detto Emma - e ringrazio anche tutti i miei compagni di sala. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emma Pontello trionfa al Gran Premio Giovanissimi: titolo nazionale a Firenze

