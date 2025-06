Emilia-Romagna verso lo spring break a febbraio scuola più lunga a giugno L’assessora Conti | Non sarà a marzo o aprile il nostro modello è la Francia

L'Emilia-Romagna si prepara a rivoluzionare il calendario scolastico, ispirandosi al modello francese. Con l'introduzione di uno "spring break" a febbraio e il prolungamento delle lezioni fino a giugno, si punta a garantire una formazione più equilibrata e stimolante per gli studenti. Un passo audace che riflette un trend crescente verso una didattica più flessibile. Sarà questa la chiave per affrontare le sfide future? Scoprilo!

L'Emilia-Romagna si prepara a una riforma del calendario scolastico regionale che prevede l'introduzione di uno "spring break" - in realtà collocato a febbraio - e il prolungamento delle lezioni fino a giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

Su questo argomento da altre fonti

Calendario scolastico, la Regione decisa sul modello “spring break”: «Vacanze a febbraio e giugno più lungo»; Misano Hello Spring: il 24 e 25 maggio due giornate dedicate alla Primavera. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Addio vacanze estive lunghe, arriva lo 'spring break': la rivoluzione della scuola parte dall'Emilia-Romagna

Secondo forlitoday.it: Addio vacanze estive lunghe, arriva lo 'spring break': la rivoluzione della scuola parte dall'Emilia-Romagna Si va verso l’introduzione di una pausa scolastica a metà primavera, ispirandosi al ...

Romagna come il nord Europa: stop alle vacanze estive lunghe e 'spring break', come cambierà la scuola

Da riminitoday.it: Si va verso l’introduzione di una pausa scolastica a metà primavera, ispirandosi al modello del Nord Europa. Una proposta che mira al benessere degli studenti, ma che non manca di sollevare dubbi ...