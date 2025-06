Emessa a Como l' allerta della protezione civile per temporali forti

La Protezione Civile lancia l'allerta gialla per temporali forti a Como e provincia, confermando le previsioni di un giugno instabile. Questo fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti. Un punto interessante? Le piogge intense possono influenzare non solo il nostro quotidiano, ma anche l’agricoltura e il turismo. Prepariamoci e informiamoci!

Come già anticipato nei giorni scorsi, la prima settimana di giugno sarà all'insegna dell'instabilità . Oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali forti, che riguarda anche Como e provincia. Il bollettino aggiornato "Per oggi, domenica 2 giugno, sono attese.

