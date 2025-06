Emergenze veterinarie non epidemiche il ruolo dell’Asp etnea e del dipartimento di prevenzione veterinaria

In un mondo sempre più soggetto a eventi imprevisti, l'emergenza veterinaria assume un ruolo cruciale. L'Asp di Catania ha brillato durante l'esercitazione "Polifemo 2025", dimostrando prontezza e coordinamento nel gestire situazioni critiche. La salute degli animali è fondamentale non solo per il benessere individuale, ma per la sicurezza collettiva. Scopri come questa iniziativa possa ispirare altre realtà a seguire l'esempio, perché prevenire è meglio che curare!

Un sisma simulato, territori messi alla prova e una risposta sanitaria pronta e coordinata: l'Asp di Catania ha testato con successo il proprio Piano di Emergenza Veterinaria per scenari non epidemici nell'ambito dell'esercitazione intercomunale di protezione civile "Polifemo 2025", organizzata.

