Elogio di Inzaghi

di alzare la testa. Nonostante la pesante sconfitta, il suo approccio strategico rimane un faro per gli allenatori che affrontano momenti di crisi. In un calcio moderno sempre più competitivo, la resilienza è fondamentale. Inzaghi, con il suo stile di gioco audace e innovativo, ci ricorda che ogni sfida è un'opportunità per crescere. Per l'Inter, ora è il momento di rialzarsi e costruire dal silenzio di questa lezione.

Ci sono sconfitte che fanno rumore. E poi ci sono quelle che fanno silenzio. Come un 5-0 in Champions, che non lascia appigli, non offre scuse. Una disfatta piena, netta, dolorosa. Il Paris Saint-Germain ha travolto l'Inter con una superioritĂ imbarazzante, e a fine partita restava solo da abbassare la testa. O da alzarla. Simone Inzaghi ha scelto la seconda opzione. E questo, a suo modo, colpisce. Parliamoci chiaro: al sottoscritto certe sue maniere non sono mai piaciute. In panchina spesso sembra sull'orlo della crisi: isterico, sopra le righe. Agita le braccia, urla, protesta, vive ogni minuto come se fosse il 120' di una finale.

