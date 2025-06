Elkann e la Juve votano la fiducia Tudor incontra Comolli E crede nella conferma

Elkann e la Juventus si schierano a favore di Tudor: un voto di fiducia che segna una nuova era per il club. Nel mentre, Chiellini si affaccia all'area sportiva, portando con sé l’esperienza di un capitano leggendario. Questa mossa non solo stabilizza la squadra, ma riflette un trend crescente nel calcio: investire su figure di spicco per costruire un futuro vincente. È ora di scoprire come si evolverà questa storia!

La proprietà è intenzionata a tenere il tecnico croato: decisivo il primo confronto col nuovo dg. Chiellini entra nell’area sportiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elkann e la Juve votano la fiducia, Tudor incontra Comolli. E crede nella conferma

Leggi anche Tudor Juve (Corriere): quarto posto e non solo, tutti i fattori determinanti per il futuro del tecnico. E deciderà Elkann - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il futuro di Igor Tudor alla Juventus. Al quarto posto in classifica e con molte incognite da considerare, il tecnico dovrà affrontare decisioni cruciali per il suo cammino.

