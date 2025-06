Elisabetta del Belgio i piani per quest’estate dopo Harward

L'estate della principessa Elisabetta del Belgio si preannuncia come un mix affascinante di crescita personale e doveri reali. Dopo un anno ad Harvard, dove ha approfondito tematiche cruciali per il futuro, la giovane royal si prepara a tornare in patria. I suoi piani estivi promettono non solo stage formativi, ma anche momenti di svago che potrebbero rivelare un lato più umano della futura regina. Sarà interessante scoprire come concilierà queste esperienze con il suo ruolo istituzionale!

L’estate della principessa Elisabetta del Belgio, fresca di studi oltreoceano, si preannuncia tutt’altro che ordinaria. Dopo aver concluso il primo anno ad Harvard, la futura regina mescola impegni istituzionali, stage formativi e magari qualche momento di svago regale. Elisabetta del Belgio, cosa ha studiato ad Harvard. A soli 23 anni Elisabetta del Belgio vanta già un curriculum accademico di tutto rispetto. Nel luglio 2024 ha conseguito la laurea in Storia e Scienze Politiche presso l’Università di Oxford, diventando di fatto la prima erede al trono belga con un titolo a Oxford. Subito dopo ha attraversato l’oceano per iniziare un prestigioso Master in Public Policy alla Harvard Kennedy School, un programma biennale pensato per formare leader nel servizio pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta del Belgio, i piani per quest’estate dopo Harward

Leggi anche Alla principessa Elisabetta del Belgio viene negato un posto ad Harvard per colpa di Trump? La reazione del palazzo reale - La decisione dell'amministrazione Trump di limitare l'accesso agli studenti stranieri ad Harvard ha suscitato un'eco internazionale, colpendo anche la principessa Elisabetta del Belgio, aspirante studentessa della prestigiosa università.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elisabetta del Belgio, il tailleur con giacca asimmetrica fa tendenza

Come scrive dilei.it: La Principessa del Belgio fa tendenza: giovanissima, l’erede al Trono ha indossato un completo trendy per la visita all’ala pediatrica Principessa Elisabetta, che ha aperto quando aveva ...

La nuova vita di Elisabetta del Belgio: negli Stati Uniti è per tutti solo “Lizzie”. E va di corsa

Riporta msn.com: Sono quasi sei mesi che Elisabetta del Belgio, figlia di re Filippo e della ... Karen e Max Bueno. Quest’ultimo, appassionato di fotografia, è, tra l’altro, l’autore di alcune foto della ...

Elisabetta del Belgio ricicla lo smoking blu che non passa mai di moda

Da dilei.it: Elisabetta del Belgio ha festeggiato i 90 anni del nonno, il Re Alberto II, e lo ha fatto nel migliore dei modi: indossando uno dei suoi look preferiti. Giovane e ambiziosa, una studentessa ...