Elicottero da Origgio e Uboldo per incidente sull’autostrada gravi marito e moglie francesi

Un drammatico incidente ha scosso l'autostrada A9, tra Origgio e Uboldo, richiedendo l'intervento dell'elicottero di Areu. Un marito e una moglie francesi sono rimasti gravemente feriti dopo la caduta della loro moto. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: il crescente numero di incidenti stradali su due ruote, soprattutto in estate, quando le strade si riempiono di motociclisti. La prudenza è essenziale: ogni viaggio può nascondere insidie

E’ atterrato l’elicottero di Areu questo pomeriggio per un incidente sulla autostrada A9 nel tratto tra Origgio e Uboldo, all’altezza dello svincolo per l’A8. Poco prima delle 16,20 di oggi, lunedì 2 giugno, si è verificato un grave incidente stradale. Una moto è caduta violentemente sull’asfalto per cause ancora in fase di accertamento, coinvolgendo due . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

