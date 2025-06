Elica di una imbarcazione uccide una splendida tartaruga a Porto Empedocle

Un tragico evento a Porto Empedocle: un'elica ha colpito e ucciso una splendida tartaruga Caretta caretta, in procinto di deporre le uova. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla salvaguardia della fauna marina, sempre più minacciata da attività umane. È fondamentale riflettere sul nostro impatto sugli ecosistemi e promuovere una navigazione responsabile, per garantire che queste creature non diventino solo un ricordo. Il mare ci chiama a proteggerlo!

AGI - L'elica di una imbarcazione ha colpito e ucciso uno splendido esemplare di tartaruga Caretta caretta a Porto Empedocle. Probabilmente la tartaruga si stava avvicinando a riva per scavare il nido e deporre le uova. Mareamico ha subito contattato l'istituto Zooprofilattico di Palermo che ha immediatamente ritirato la carcassa e presto effettuerà l'autopsia per verificare l'eventuale presenza delle uova all'interno dell'esemplare.   . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Elica di una imbarcazione uccide una splendida tartaruga a Porto Empedocle

