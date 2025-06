Elica di imbarcazione uccide una Caretta Caretta la tartaruga si stava dirigendo verso la spiaggia per deporre le uova?

Una tragica notizia scuote le coste siciliane: una caretta caretta, simbolo della biodiversità marina, è stata uccisa da un'elica di imbarcazione mentre si dirigeva verso la spiaggia per deporre le uova. Questo evento mette in luce una problematica crescente: l'impatto dell'attività umana sugli ecosistemi marini. La vita di queste tartarughe è sempre più a rischio, e la consapevolezza è il primo passo per proteggerle.

La causa di morte è chiara: un'elica ha rotto il carapace della Caretta Caretta che si stava avvicinando verso riva verosimilmente per deporre le uova. Spetterà all'istituto Zooprofilattico di Palermo, che è in arrivo sulla spiaggia di Punta Piccola a Porto Empedocle, stabilire - attraverso.

