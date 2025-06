Elezioni Rettore Unipg il candidato Luca Gammaitoni ricorda il 2 giugno | Celebriamo la nascita della Repubblica e il primo voto universale con le donne protagoniste

In vista delle elezioni per il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni porta alla ribalta un tema cruciale: il 2 giugno, Festa della Repubblica. Con il richiamo al primo voto universale, sottolinea l'importanza della partecipazione democratica, in particolare quella femminile. Un messaggio potente che invita a riflettere su quanto sia fondamentale ogni singola voce in un contesto di cambiamento e rinnovamento. La storia continua a scriversi!

In occasione della Festa della Repubblica, il candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, ha voluto sottolineare l’importanza storica del 2 giugno, richiamando l’attenzione sul valore democratico del voto. “Oggi celebriamo la nascita della Repubblica. In coincidenza, è anche la felice ricorrenza della prima volta nella storia del nostro Paese in cui il voto fu davvero universale, con la partecipazione anche delle donne. Non dimentichiamolo”, ha scritto Gammaitoni in un post, accompagnando il messaggio con un’immagine tratta dal film C’è ancora domani, che racconta proprio il contesto dell’emancipazione femminile e il valore della partecipazione civica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Elezioni Rettore Unipg, il candidato Luca Gammaitoni ricorda il 2 giugno: “Celebriamo la nascita della Repubblica e il primo voto universale, con le donne protagoniste”

