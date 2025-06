Elezioni regionali 2025 | i primi candidati del centrodestra salernitano

Il centrodestra salernitano è in fermento per le elezioni regionali 2025! Mentre i partiti si preparano a lanciare i loro candidati, tra cui Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia e Giampiero Zinzi della Lega, cresce l'interesse su chi sarà il nome civico di Forza Italia. Questo è solo l'inizio di una corsa che promette sorprese e potrebbe ridefinire gli equilibri politici locali. Rimanete sintonizzati, le scelte dei candidati

Movimenti in corso nei partiti del centrodestra in vista delle elezioni regionali 2025. In attesa di conoscere il nome del candidato governatore (FdI propone Edmondo Cirielli, la Lega Giampiero Zinzi e Forza Italia un nome civico), nelle segreterie salernitane si è al lavoro per raccogliere le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it