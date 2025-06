Elezioni presidenziali sul filo di lana In lieve vantaggio il sovranista Nawrocki

Il voto in Polonia si rivela un battleground cruciale tra sovranismo e liberalismo, con Karol Nawrocki in testa per un soffio. La sua vittoria al 50,7% riflette un clima europeo in evoluzione, dove le forze nazionaliste guadagnano terreno. Con il futuro dell'Unione Europea in gioco, questo voto non è solo una questione interna, ma un segnale potente delle inclinazioni politiche del continente. Chi avrà l'ultima parola?

Alle elezioni presidenziali in Polonia, stando alle prime proiezioni di ieri sera intorno alle 23, è in vantaggio il candidato sovranista Karol Nawrocki (foto), presentatosi con una lista indipendente appoggiata dal Pis, che ha conquistato il 50,7% dei voti. Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), ha ottenuto invece il 49,3%. Le prime proiezioni ribaltano il risultato indicato degli exit poll che davano leggermente avanti il sindaco Trzaskowski, europeista. La Polonia resta dunque col fiato sospeso. Sin dal pomeriggio i dati dell’Ipsos hanno mostrato il testa a testa che tutti si aspettavano, con un 50,3% per Trzaskowski, 52 anni, esponente di Piattaforma civica, e un 49,7% per lo storico Karol Nawrocki, 42 anni, il sovranista che si è presentato alle urne con una lista indipendente, ma che viene appoggiato dal Pis di Kaczinsky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni presidenziali sul filo di lana. In lieve vantaggio il sovranista Nawrocki

Leggi anche Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni presidenziali sul filo di lana. In lieve vantaggio il sovranista Nawrocki; Elezioni in Polonia, i primi voti: in vantaggio il sovranista Nawrocki ma sarà un testa a testa; Polonia in bilico, il ballottaggio si decide su un filo di lana; Elezioni presidenziali in Polonia, i risultati degli exit poll: Trzaskowski in leggero vantaggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni presidenziali sul filo di lana. In lieve vantaggio il sovranista Nawrocki

Riporta quotidiano.net: Alle elezioni presidenziali in Polonia, stando alle prime proiezioni di ieri sera intorno alle 23, è in vantaggio il ...

Elezioni presidenziali Polonia, oggi il ballottaggio

Si legge su informazione.it: La sfida al ballottaggio è tra il sindaco centrista di Varsavia, il 53enne Trzaskowski, vicino al blocco europeista del primo ministro Donald Tusk, e lo storico nazionalista Nawrocki, 42 anni, vicino ...

Polonia, ballottaggio sul filo di lana. I giovani (disillusi) ago della bilancia

Come scrive informazione.it: «Andiamo a votare per il male minore» dice sconsolata Paulina tirandosi indietro i lunghi capelli rossi. Ingegnere civile di anni 25, si ritrova nei meme che presentano il ballottaggio di oggi per la ...