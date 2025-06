Elezioni presidenziali Polonia vince il sovranista Karol Nawrocki con il 5089% battuto il filoeuropeista Rafal Trzaskowski 4911%

Con la vittoria di Karol Nawrocki alle presidenziali polacche, il vento sovranista soffia nuovamente in Europa, spezzando le aspettative di un’alleanza filoeuropeista. Con un'affluenza record del 71,63%, i cittadini polacchi hanno scelto una linea più nazionalista, riflettendo un trend crescente di fiammate populiste nel continente. Questo risultato potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche europee e sull'unità dell'Unione. Cosa ci riserver

Karol Nawrocki, candidato del PiS, il partito di destra del presidente uscente Andrzej Duda, ha battuto il filoeuropeista Trzaskowski. Affluenza record, 71,63% Karol Nawrocki è il nuovo presidente della Polonia. Il candidato sovranista ha prevalso al ballottaggio contro Rafa? Trzaskowski, att. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni presidenziali Polonia, vince il sovranista Karol Nawrocki con il 50,89%, battuto il filoeuropeista Rafal Trzaskowski (49,11%)

Leggi anche Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni presidenziali in Polonia, vince Karol Nawrocki; In Polonia Karol Nawrocki, il candidato del PiS vicino a Trump, vince le elezioni presidenziali; Polonia al voto: molto più che la semplice elezione del nuovo presidente; Elezioni presidenziali Polonia, proiezioni: Nawrocki in lieve vantaggio su Trzaskowski. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Polonia, il sovranista Karol Nawrocki vince le presidenziali col 50,89%

Scrive msn.com: Il candidato del partito Diritto e giustizia ha battuto il rivale liberale, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, per un soffio. Incognita sulla "coabitazione" con il premier Donald Tusk ...

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

Lo riporta ilmattino.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Polonia, il conservatore Nawrocki vince le presidenziali

Scrive msn.com: In Polonia il candidato conservatore Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale – il sindaco di Varsavia ...