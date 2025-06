Elezioni presidenziali in Polonia vittoria del sovranista Nawrocki con il 5089 per cento

La Polonia si trova a un bivio storico: la vittoria del sovranista Karol Nawrocki, con il 50,89%, segna una netta virata verso destra nel cuore dell'Europa. In un periodo in cui valori democratici e identità nazionali sono al centro del dibattito, questa elezione potrebbe influenzare le dinamiche politiche in tutto il continente. Riuscirà Nawrocki a coniugare sovranismo e cooperazione europea? La sfida è lanciata!

Il nuovo presidente della Polonia è il sovranista Karol Nawrocki, candidato di estrema destra di Diritto e Giustizia (PiS), che al ballottaggio ha superato di un soffio l’avversario europeista Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato di Coalizione civica (la coalizione attualmente al governo), affermandosi con il 50,89 per cento delle preferenze a fronte del 49,11 per cento raccolto dal rivale. Dalle urne è emerso un Paese letteralmente spaccato in due: i voivodati occidentali hanno votato per Trzaskowski, mentre quelli orientali – tradizionalmente più conservatori – hanno preferito Nawrocki. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Polonia, vittoria del sovranista Nawrocki con il 50,89 per cento

