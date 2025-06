Elezioni presidenziali in Polonia vince il sovranista Nawrocki

Affluenza record al 71,63%. Già dopo le prime proiezioni il candidato sovranista aveva assicurato: "Vinceremo e salveremo il Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni presidenziali in Polonia, vince il sovranista Nawrocki

Leggi anche Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

Ne parlano su altre fonti

Polonia al voto: molto più che la semplice elezione del nuovo presidente; Presidenziali in Polonia: Tzarkoswki in vantaggio, ma è testa a testa; Elezioni Polonia, exit poll: testa a testa tra l’europeista Trzaskowski e il sovranista Nawrocki; Presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elezioni presidenziali in Polonia, vince il candidato di Diritto e Giustizia Karol Nawrocki

Da msn.com: Karol Nawrocki ha ottenuto il 50,89 per cento dei voti e ha così superato al ballottaggio il suo avversario, il liberal-conservatore sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski View on euronews ...

Presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%

Scrive ansa.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...

Elezioni presidenziali in Polonia, Nawrocki vince con il 50,89%

Segnala msn.com: Il candidato nazionalista Karol Nawrocki avrebbe vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali con il 51%: lo indica una proiezione dell'istituto Ipsos basata sui dati parziali dello scrutinio. I ...