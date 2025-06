Elezioni presidenziali in Polonia vince il sovranista Nawrocki | Il premier ungherese Orban | Fantastico

Nella recente tornata elettorale in Polonia, il sovranista Nawrocki ha trionfato su Trzaskowski, consolidando un trend europeo di risveglio della destra populista. La vittoria di Nawrocki, sostenuto da Orban, segna una nuova era per Varsavia, dove il nazionalismo si fa sempre più forte. Attenzione: le parole "salveremo il Paese" risuonano come un eco di promesse che potrebbero cambiare il volto dell'Unione Europea. Cosa significa questo per

Sconfitto il filoeuropeista Trzaskowski. Già dopo le prime proiezioni il candidato sovranista aveva assicurato: "Vinceremo e salveremo il Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni presidenziali in Polonia, vince il sovranista Nawrocki | Il premier ungherese Orban: "Fantastico"

