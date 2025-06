Elezioni in Polonia il sovranista filorusso Karol Nawrocki è il nuovo presidente

Karol Nawrocki, il nuovo presidente polacco, rappresenta un cambio di rotta nel panorama europeo. Con un'agenda filorussa e sovranista, la sua vittoria segna un’onda di nazionalismo che si sta diffondendo in tutto il continente. In un momento in cui l'unità europea è messa alla prova, questo risultato potrebbe influenzare le politiche future e riaccendere i dibatti su identità e sovranità. La Polonia è solo l'inizio?

Dopo una sfida all'ultimo voto contro l'europeista sindaco di Varsavia Rafa? Trzaskowski, il candidato sovranista e filorusso Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89 per cento delle preferenze. Il suo rivale ha ottenuto i il 49,11%. "Abbiamo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elezioni in Polonia, il sovranista filorusso Karol Nawrocki è il nuovo presidente

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

