Elezioni in Polonia 2025 i risultati dei ballottaggi | il sovranista Nawrocki è il nuovo Presidente

In un'atmosfera di crescente polarizzazione politica, Karol Nawrocki emerge come nuovo presidente della Polonia, trionfando con il 50,89% dei voti. Questo ballottaggio, caratterizzato da un'affluenza record del 72,8%, segna una svolta nel panorama europeo, dove i movimenti sovranisti guadagnano terreno. La vittoria di Nawrocki non è solo un cambio di leadership, ma un segnale forte delle attese della popolazione. Cosa ci riserverà il futuro?

È il sovranista Karol Nawrocki il vincitore delle elezioni in Polonia che con il 50,89% ha sconfitto il rivale Trzaskowski, al 49,11%%. Dopo il primo turno del 18 maggio, ieri il ballottaggio si è concluso con un'affluenza record, al 72,8%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Domenica elezioni decisive per Romania, Polonia e Portogallo - Domenica 18 maggio, Romania, Polonia e Portogallo si preparano a vivere elezioni decisive. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede sfidarsi George Simion, leader di Aur, e l’indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest.

Elezioni in Polonia 2025, i risultati dei ballottaggi: il sovranista Nawrocki è il nuovo Presidente

