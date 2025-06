Elba Italy | Portiamo innovazione e creatività nel mondo

Elba Italy celebra 75 anni di innovazione e creatività, un viaggio che ha trasformato la cucina italiana. Dall'era degli elettrodomestici tradizionali agli strumenti smart di oggi, la marca ha accompagnato le famiglie nel cambiamento delle abitudini culinarie. Questo traguardo non è solo un compleanno, ma un invito a riflettere su come la tecnologia stia ridefinendo il nostro modo di vivere e cucinare. Scopri come Elba continua a ispirare il futuro!

ELBA ITALY compie 75 anni. Anni che raccontano in realtà modi e usi della cucina negli ultimi due secoli. Sono, infatti, tre quarti di secolo che hanno segnato un cambiamento radicale nel settore degli elettrodomestici, ma anche delle abitudini delle famiglie italiane, dagli anni Cinquanta del Novecento, ai giorni nostri. La storia di questa azienda, infatti, è del tutto legata al boom economico e al made in Italy. "Siamo partiti dalle stufe a legna, negli anni Cinquanta, per poi passare alla produzione di cucine a libera installazione e di elettrodomestici da incasso. Oggi progettiamo cucine moderne, ricche di tecnologia e di design, sempre rispettosi del nostro mantra, portare in giro per il mondo il bello dell’artigianato e della creatività italiana", racconta Gabriele Garella, amministratore delegato di Elba Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elba Italy: "Portiamo innovazione e creatività nel mondo"

