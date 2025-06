Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di giugno

Giugno si tinge di emozioni con l'uscita di "Credimi, è amore" di Fujimomo, un titolo shojo che promette di far battere il cuore. In un'epoca in cui stiamo riscoprendo i legami autentici, la storia di una studentessa organizzata che si innamora di un teppista ci invita a riflettere su come l'amore possa nascere nei luoghi più inaspettati. Preparati a immergerti in una lettura che scalderà l'anima!

Il mese di giugno inizia con il botto con l'arrivo sugli scaffali a marchio J-POP di uno dei titoli shojo più attesi dell'anno: Credimi, è amore di Fujimomo. Una studentessa molto organizzata e indipendente inizia a innamorarsi di un affascinante teppista dopo avergli prestato soccorso. Alla scoperta dei sentimenti che ci portano a chiudere o a inaugurare nuove relazioni e a capire più cose sui noi stessi e sugli altri, arriva in edizione italiana la raccolta di storie brevi La stufa in riva al mare e altre storie, titolo vincitore del Kono Manga ga Sugoi! 2024 firmato dal talento emergente Kogani Oshiro.

