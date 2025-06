Ecua si rivolge al Tar per bloccare decreto ingiuntivo da otto milioni | ricorso inammissibile

Il consorzio universitario Ecua di Agrigento si rivolge al TAR per bloccare un decreto ingiuntivo da otto milioni di euro, ma il ricorso risulta inammissibile. Questo episodio sottolinea una crisi nella gestione dei finanziamenti pubblici per l'istruzione, un tema sempre piĂą rilevante nel dibattito italiano. In un momento in cui le universitĂ cercano di attrarre investimenti, la situazione di Ecua rappresenta un campanello d'allarme per il futuro dell'istruzione superiore nel nostro Paese.

Per lungo tempo si è lasciato intendere che la "spada di Damocle" da otto milioni di euro che pendeva sul capo del consorzio universitario di Agrigento, oggi Ecua, fosse stata in qualche modo disinnescata da una interlocuzione tra gli enti coinvolti. Oggi su quel fronte non si registrano novitĂ . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ecua si rivolge al Tar per bloccare decreto ingiuntivo da otto milioni: ricorso inammissibile

