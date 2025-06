Ecco quando si incontrano Inzaghi e l’Inter La società metterà sul piatto queste cose

La tensione in casa Inter è palpabile: domani, Simone Inzaghi si siederà con la dirigenza per decidere il suo futuro dopo il deludente KO in finale di Champions. La scelta se proseguire o cambiare rotta potrebbe segnare un punto di svolta non solo per il club, ma anche per il campionato italiano, sempre più influenzato dalle grandi prestazioni in Europa. Un momento cruciale che tiene tutti col fiato sospeso!

Dopo il pesante ko nella finale di Champions League contro il PSG, in casa Inter il tema dominante è uno solo: proseguire con Simone Inzaghi o voltare pagina. Le prime sensazioni fanno pensare a un possibile epilogo della sua avventura sulla panchina nerazzurra, ma ogni decisione verrà presa dopo il summit in programma domani, martedì, con la dirigenza. I tempi sono strettissimi: tra appena nove giorni l’Inter partirà per gli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. La proposta dall’Arabia e le richieste di Inzaghi. La delusione per la sconfitta di Monaco è ancora viva e potrebbe segnare la fine di un ciclo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ne parlano su altre fonti

Inter, fissato il giorno del summit con Inzaghi: ecco cosa trapela. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia