Ecco perché ChatGPT non può aver scritto il post contro la figlia della Meloni

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta modellando le nostre conversazioni, è fondamentale ricordare che la creatività umana e il giudizio morale non possono essere sostituiti da algoritmi. La controversia sul post contro la figlia della Meloni mette in luce un tema scottante: fino a che punto possiamo affidare a una macchina il compito di esprimere opinioni? Un interrogativo che ci invita a riflettere su etica e responsabilità nel digitale.

Abbiamo provato a chiedere un post analogo a quello di Stefano Addeo: la risposta è stata sempre negativa, ma questo non significa che la piattaforma di OpenAI sia in grado di giudicare cosa è giusto e cosa sbagliato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ecco perché ChatGPT non può aver scritto il post contro la figlia della Meloni

Leggi anche Un avvocato è stato sanzionato per aver usato ChatGPT: citava casi inesistenti - La tecnologia avanza, ma l'etica professionale resta fondamentale. Un avvocato dello Utah ha appena ricevuto una sanzione per aver utilizzato ChatGPT in modo inadeguato, citando casi inesistenti nel suo ricorso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il trucco del prof per smascherare chi usa ChatGPT: inserisce errori nei compiti e scopre subito gli studenti che copiano con l'intelligenza artificiale; Odio contro Meloni, ChatGPT smentisce il prof: Non ho scritto io quella roba; 5 tipi di prompt per trasformare ChatGPT in un assistente perfetto; Usare ChatGPT come assistente su Android al posto di Gemini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media