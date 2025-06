Ecco l’arbitro assicurativo deciderà sui contenziosi tra cittadini e compagnie Quanto costa e a chi rivolgersi

Nasce l'arbitro assicurativo: una figura innovativa che promette di fare chiarezza nei contenziosi tra cittadini e compagnie. Con un costo accessibile di 20 euro, rimborsabili, il processo diventa facile e veloce, tutto online! In un'epoca di crescente sfiducia nei confronti delle assicurazioni, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la trasparenza. Scopri come far valere i tuoi diritti senza stress!

La nuova figura è stata istituita dall’Istituto per la vigilanza nel settore. Ricorsi solo online al costo di 20 euro (rimborsabili). Attivato il sito ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco l’arbitro assicurativo, deciderà sui contenziosi tra cittadini e compagnie. Quanto costa e a chi rivolgersi

Ne parlano su altre fonti

Ecco l’arbitro assicurativo, deciderà sui contenziosi tra cittadini e compagnie. Quanto costa e a chi rivolgersi; Arbitro assicurativo: regole per presentare un ricorso e sito online; Nasce l’arbitro assicurativo: cosa fa, quanto costa, quando partirà; RC auto: arbitro assicurativo, online il sito ufficiale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia