La bandiera della pace più grande del mondo torna a Prato, risvegliando un forte senso di comunità e speranza. Lunga un chilometro e larga 13 metri, è un simbolo potente, perfetta per una Festa della Repubblica che celebra unità e inclusione. Questo evento non solo riporta in vita una tradizione dopo 22 anni, ma si inserisce in un contesto globale in cui la ricerca della pace è più che mai attuale. Scopri il messaggio che porta!

Prato, 2 giugno 2025 – È tornata dopo 22 anni la bandiera della pace più grande del mondo. In occasione della Festa della Repubblica, l’enorme bandiera è stata dispiegata lungo le strade di Prato. Lunga un chilometro e larga 13 metri, è stata realizzata – fa sapere la sindaca Ilaria Bugetti – con stoffe pratesi da Ob Stock e srotolata per la prima volta il 25 aprile 2003 sulla Calvana durante una manifestazione contro la guerra in Iraq. “Un simbolo potente – sottolinea Bugetti –, non solo di pace, ma di unità, impegno collettivo e dell’anima più autentica della nostra città”. "Per anni se ne erano perse le tracce, fino a qualche mese fa, quando è stata ritrovata in un magazzino a Vergaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la bandiera della pace più grande del mondo, tornata a sfilare a Prato dopo 22 anni

