Ecco il nuovo inquietante trailer di L’estate in cui Hikaru è morto

Preparati a un'estate da brividi! Il nuovo anime horror "L'estate in cui Hikaru è morto" debutterà su Netflix il 5 luglio, promettendo di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Tratto dal celebre manga di Mokumokuren, questo titolo si inserisce nel crescente trend degli anime che esplorano il lato oscuro della vita giovanile. Un tema attuale e affascinante: cosa ci riserva l’ignoto? Non perderti questa avventura agghiacciante!

Il nuovo anime horror L'estate in cui Hikaru è morto ha finalmente una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 luglio, in tutto il mondo. La serie, tratta dall'apprezzato manga di Mokumokuren, si preannuncia come una delle proposte più inquietanti e attese dell'estate 2025, stagione che già si prospetta ricca di titoli di grande richiamo. Per accompagnare l'annuncio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer che offre un primo assaggio dell'atmosfera cupa e misteriosa che caratterizzerà la serie, ambientata in un tranquillo villaggio di campagna dove si cela un oscuro segreto.

