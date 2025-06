Ecco che cosa c' è in quel bosco di 25mila mq che verrà abbattuto per fare spazio al maxi progetto

Una distesa verde di 25mila mq in mezzo al caos urbano: un ecosistema prezioso che rischia di scomparire per un maxi progetto edilizio. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, ci si chiede se sia davvero necessario sacrificare il verde per nuove costruzioni. Potrebbe esistere una via alternativa? La sfida è trasformare questo spazio senza compromettere un habitat vitale. Una scelta che potrebbe segnare un cambiamento nel modo di concepire le città.

L'immagine da Google Earth è impressionante: un'ampia distesa di verde, tra case e arterie stradali molto trafficate, che nel corso dei decenni ha preso possesso di quella grande area dove prima c'era la caserma monzese.

