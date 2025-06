È ufficiale la Lazio divorzia da Baroni Torna Sarri

La Lazio cambia rotta e riabbraccia Maurizio Sarri dopo il divorzio da Marco Baroni. Una mossa che segna un ritorno alle origini, in un contesto calcistico dove la stabilità è più preziosa che mai. Sarri, noto per il suo gioco offensivo e innovativo, potrebbe riportare la squadra a competere ai vertici. Sarai pronto a vedere come il suo stile potrà riscrivere la storia biancoceleste? La sfida è lanciata!

AGI - Marco Baroni non è più l'allenatore della Lazio. Ufficiale il divorzio dal club biancoceleste: "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l'impegno dimostrati alla guida della prima squadra. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister", la nota di congedo. Baroni termina dunque la sua esperienza dopo una sola stagione, con la beffa all'ultima giornata di campionato che ha visto la Lazio restare fuori dalle prossime coppe europee. Sarri nuovo tecnico. Lotito: "Bentornato Comandante". Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Ufficiale il ritorno sulla panchina biancoceleste del 66enne tecnico toscano, "richiamato da un legame mai interrotto con l'ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza - si legge nella nota del club - La società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all'altezza della storia della Lazio". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - È ufficiale, la Lazio divorzia da Baroni. Torna Sarri

Leggi anche Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

Se ne parla anche su altri siti

Lazio e Baroni verso il divorzio: il tecnico paga la crisi di risultati del 2025; Lazio, Cardone: Verso il divorzio con Baroni. Il club dovrà fare un esame di coscienza; Baroni-Lazio: divorzio stabilito, lo aspetta il nuovo club; Baroni studia la risoluzione del contratto con la Lazio: gli scenari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

È ufficiale, la Lazio divorzia da Baroni. Torna Sarri

Lo riporta msn.com: AGI - Marco Baroni non è più l'allenatore della Lazio. Ufficiale il divorzio dal club biancoceleste: "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l'impegno dimostrati alla guida dell ...

Lazio, ufficiale la chiusura del rapporto con Baroni: "Grazie mister"

informazione.it scrive: Baroni saluta ufficialmente la Lazio: il tecnico è ora conteso da Torino e Fiorentina, con i granata in pole per affidargli la panchina La Lazio volta pagina, ancora una volta. Dopo giorni di riflessi ...

Baroni Lazio, è addio: il comunicato ufficiale del club biancoceleste

Si legge su news-sports.it: Baroni Lazio | Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale del club biancoceleste, con il tecnico che lascia la capitale ...