È tempo di saluti | rivoluzione anche in uscita diversi nomi verso l’addio

È tempo di saluti in casa Napoli: il club si prepara a una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori pronti a lasciare la maglia azzurra. In un contesto calcistico in continua evoluzione, il mercato estivo si carica di attese e sorprese. Quali nuove strategie adotterà la dirigenza per rinnovare la squadra? L'addio di nomi noti potrebbe essere solo l'inizio di un cambiamento che segnerà il futuro. Non perderti i prossimi sviluppi!

Non solo nuovi innesti nel futuro del Napoli: l'estate si preannuncia calda anche .

Leggi anche David annuncia l’addio al Lille: «È tempo dei saluti». Poi l’indiscrezione sul futuro - Jonathan David ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lille, lasciando gli appassionati con molte domande sul suo futuro.

È tempo di saluti: rivoluzione anche in uscita, diversi nomi verso l’addio

