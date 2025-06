È stato autorizzato un prelievo di 3mila euro sposta i tuoi soldi su un conto sicuro ma è una truffa

Attenzione, il fenomeno dello "spoofing" è in crescita e colpisce sempre più italiani! I truffatori, grazie a tecnologie sofisticate, si spacciano per la tua banca per derubarti. Recentemente, un prelievo di 3mila euro ha fatto scattare l'allerta. Non farti ingannare: verifica sempre l'identità del tuo interlocutore e sposta i tuoi risparmi su conti sicuri. La prevenzione è l’arma più efficace contro queste truffe!