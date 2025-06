E se Inzaghi non rimane? Le quattro alternative che l' Inter sta studiando

Se Inzaghi decidesse di non rimanere, l'Inter potrebbe trovarsi in un vortice di scelte intriganti. Fabregas e De Zerbi sono nomi caldi, ma l’idea di riportare in panchina due leggende del passato stuzzica la fantasia dei tifosi. Questo momento chiave riflette un trend nel calcio moderno: la ricerca di nuovi stimoli e il ritorno alle radici. Chi sarà il prossimo a guidare i nerazzurri verso nuove vittorie? Il futuro è tutto da scrivere!

Il tecnico tra oggi e domani darà la sua risposta al club, che intanto si guarda intorno: piacciono Fabregas e De Zerbi, ma anche due grandi ex da calciatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E se Inzaghi non rimane? Le quattro alternative che l'Inter sta studiando

Leggi anche Simone Sconosciuto, “Altro Inzaghi” non sale, ritorna Allegri, Conte rimane … - L'estate del 2024 si preannuncia un vero e proprio "terremoto di calcio", con ben 15 squadre pronte a cambiare rotta.

Su questo argomento da altre fonti

Inter, domani si decide futuro Inzaghi: le incognite e le alternative; Inter, un Simone Inzaghi criptico sul suo futuro: ma le alternative non ci convincono…; Inter un Simone Inzaghi criptico sul suo futuro | ma le alternative non ci convincono…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter e Inzaghi, domani giorno decisivo: la proposta del club, i dubbi di Simone, l'indizio social della moglie, spunta Vieira

Si legge su sport.virgilio.it: Inzaghi, domani l'incontro decisivo tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra: futuro in Arabia Saudita per il tecnico? Intanto, si valutano le alternative, spunta il nome di Vieira ...

Barcellona-Inter: Simone Inzaghi individua il piano partita e rimane criptico su Marcus Thuram

Secondo msn.com: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l’ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro ... alternative come Bisseck, Darmian o anche De Vrij” ha concluso Simone ...

Inzaghi-Arabia e la nuova idea dell’Inter a poche ore dalla finale Champions

Scrive calciomercato.it: Inzaghi all'Al-Hilal le ultime clamorose indiscrezioni ecco cosa sta succedendo: nome a sorpresa per la panchina dell'Inter ...